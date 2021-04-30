محامية الفريق أحمد شفيق تنفي شائعة وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نفت دينا عدلي حسين، محامية الفريق أحمد شفيق، ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاته.

وقالت "دينا" في تصريحات خاص لـ"الخليج 365": "الفريق بصحة جيدة جدًا الحمد لله.. وتناول مع عائلته الإفطار وهو في أفضل حال".

وبرأت الدائرة 6 بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، بداية الشهر، الفريق أحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق واثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد وزارة الطيران المدني".

وترددت على وسائل التواصل الاجتماعي شائعات بوفاة الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق.