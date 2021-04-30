مراوغة انتهت بكشف المستور.. تفاصيل ذبح سيدة على يد زوجها بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت مباحث الهرم تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها قبل وجبة الإفطار أمس الخميس.

تلقى قسم الهرم بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبال جثة ربة منزل 34 سنة، مقيمة دائرة مركز كرداسة، وبها جرح قطعي بالفك السفلي والرقبة وآخر بالرأس.

وقرر زوجها "صبري" عامل 36 سنة، أنه حال تواجد زوجته المجني عليها بمطبخ الشقة سكنهما، لإعداد وجبة الإفطار، شعرت بحالة إعياء وسقطت أرضًا وحدثت إصابتها المشار إليها ووفاتها.

وكشفت التحريات أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة، وقرر بحدوث مشادة كلامية بينه والمجني عليها لخلافات زوجية، قام على إثرها بتوجيه عدة طعنات لها بسكين مطبخ، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، وأرشد عن الأداة المستخدمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.