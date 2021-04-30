مصادرة 16 طن مخللات فاسدة داخل مصنع مخالف بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة -الخليج 365:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأمكن ضبط 16,75 طن مخللات معبأة داخل براميل يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة.

مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون تراخيص بمحافظة البحيرة كان بصدد طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.