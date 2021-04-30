شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس غدًا السبت .. شديد الحرارة نهارًا يصل إلى 42 درجة ونشاط للرياح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسود طقس شديد الحرارة غدًا ضمن الموجة الحارة التى أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنها تبدأ ضمن طقس اليوم الجمعة وتستمر حتى الأربعاء المقبل، لتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها فى ذلك الوقت من كل عام، وتصل درجات الحرارة إلى 42 درجة على أسوان والوادي الجديد.

توقعات حالة الطقس غدًا السبت فى مصر

تشير توقعات هيئة الأرصاد إلي أن حالة الطقس غدًا تكون شديدة الحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء، بينما تكون حالة الطقس Weather حار فقط على السواحل الشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يكون الطقس Weather معتدل ليلاً علي كافة الأنحاء خلال ساعات الليل.

ويكون هناك نشاط للرياح على القاهرة الكبري وجنوب سيناء وجنوب البلاد والوجه البحري، ويكون إتجاه الرياح شمالية شرقية على القاهرة الكبري وشمال الصعيد وجنوبه والسواحل الشمالية.

وتكون حالة البحر المتوسط خلال طقس الغد من خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج من متر إلي متر ونصف وإتجاه الرياح شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر من معتدل إلي مضطرب وإرتفاع الموج يتراوح بين مترين ومترين ونصف وإتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

تواصل درجات الحرارة الإرتفاع خلال طقس الغد عن حالة الطقس اليوم الجمعة، وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا كما يلي:

القاهرة : العظمى 36 والصغرى 21 درجة مئوية.

الإسكندرية : درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20 درجة مئوية.

وادي النطرون : العظمى 34 والصغرى 19 درجة مئوية.

طنطا : درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21 درجة مئوية.

شبين الكوم : العظمى 37 والصغرى 21 درجة مئوية.

دمنهور : درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20 درجة مئوية.

مطروح : العظمى 33 والصغرى 19 درجة مئوية.

السلوم : درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 18 درجة مئوية.

سيوة : العظمى 40 والصغرى 22 درجة مئوية.

بورسعيد : درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20 درجة مئوية.

دمياط : العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

الزقازيق : درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21 درجة مئوية.

المنصورة : العظمى 35 والصغرى 21 درجة مئوية.

الإسماعيلية : درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22 درجة مئوية.

السويس : العظمى 36 والصغرى 21 درجة مئوية.

العريش : درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20 درجة مئوية.

رفح : العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

راس سدر : درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 19 درجة مئوية.

نويبع : العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

طابا : درجة الحرارة العظمى 34 والصغري 23 درجة مئوية.

كاترين : العظمى 29 والصغرى 17 درجة مئوية.

الطور : درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

شرم الشيخ : العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية.

الغردقة : درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

الفيوم : العظمى 38 والصغرى 21 درجة مئوية.

بني سويف : درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21 درجة مئوية.

المنيا : العظمى 39 والصغرى 23 درجة مئوية.

أسيوط : درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 23 درجة مئوية.

سوهاج : العظمى 39 والصغرى 24 درجة مئوية.

قنا : درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية.

الأقصر : العظمى 41 والصغرى 26 درجة مئوية.

أسوان : درجة الحرارة العظمي 42 والصغرى 27 درجة مئوية.

ادفو : العظمى 40 والصغرى 26 درجة مئوية.

أبو سمبل : درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25 درجة مئوية.

الوادي الجديد : العظمى 42 والصغرى 25 درجة مئوية.

شلاتين : درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

حلايب : العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.