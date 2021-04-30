شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: توريد 32.6 ألف طن قمح بالصوامع منذ بداية موسم التوريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، مشيراً إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة إلى 32 ألفا و627 طنا و196 كجم، وذلك منذ بداية موسم التوريد في 15 أبريل الجاري، وقبيل بدء أعمال التوريد صباح اليوم الجمعة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.