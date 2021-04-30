شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة بني سويف يشارك في مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في جلسته رقم ١٩٥، على مقترح كلية التربية بالمشاركة في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في مجالات محو الأمية وتوعية المجتمع المحلي بالشراكة مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور أنه سيتم عقد ندوة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي حول المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» خلال شهر رمضان الكريم، وتقوم إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بإلقاء الندوة في مجالات محو الأمية وتوعية المجتمع المحلي، وذلك انطلاقاً من مبدأ تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى الأكثر فقرأ.