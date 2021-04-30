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تحرير 17 محضرا لعدم ارتداء الكمامات في البياضية بالأقصر

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محمد السمكوري 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مدينة البياضية بالأقصر، الحملات لتحقيق الانضباط العام ومتابعة التزام المحال والمقاهي والمطاعم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس .

وقاد محمد صحصاح، رئيس المدينة، حملة موسعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة.

وتم تحرير محاضر لـ17 مواطنا أثناء استقلالهم سيارة أجرة بدون كمامات، وتم عرض التصالح وقاموا بالتصالح الفوري، فضلا عن تحرير محضر رفض دفع قيمة التصالح، وضبط 20 شيشة داخل المقاهي.

وأكد رئيس مدينة البياضية استمرار تلك الحملات ومتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء ركوب المواصلات العامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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