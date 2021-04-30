شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 17 محضرا لعدم ارتداء الكمامات في البياضية بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
واصلت مدينة البياضية بالأقصر، الحملات لتحقيق الانضباط العام ومتابعة التزام المحال والمقاهي والمطاعم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا.
وقاد محمد صحصاح، رئيس المدينة، حملة موسعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة.
وتم تحرير محاضر لـ17 مواطنا أثناء استقلالهم سيارة أجرة بدون كمامات، وتم عرض التصالح وقاموا بالتصالح الفوري، فضلا عن تحرير محضر رفض دفع قيمة التصالح، وضبط 20 شيشة داخل المقاهي.
وأكد رئيس مدينة البياضية استمرار تلك الحملات ومتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء ركوب المواصلات العامة.