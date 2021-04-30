شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحصاد الأسبوعي لمحصول القمح في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُعد محافظة الشرقية من أكبر محافظات الجمهورية من حيث مساحة الرقعة الزراعية ، والتي تصل إلى 880 ألف و 670 فدان ،حيث تمثل 82% من اجمالي المساحة الكلية للمحافظة ،وتحتل الشرقية المركز الأول علي مستوي محافظات مصر في إنتاجية محصول القمح لسنوات عدة علي التوالي.

ويعتبر القمح من المحاصيل الإستراتيجية التي تحصل علي الأولوية القصوي من الإهتمام والمتابعة لأنه مرتبط برغيف العيش، وتتركز زراعته في كل أنحاء المحافظة وخاصة المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، ومستحوز علي أكثر من 41% من إجمالي مساحة المحافظة المزروعة.

ومازالت صوامع الشرقية تستمر في فتح أبوابها لإستقبال الذهب الأصفر على خطى ثابتة، ساعية لإستغلال كافة إمكانياتها لإنجاح موسم حصاد القمح، والذي بدأ من منتصف أبريل المنقضي والمستمر حتي منتصف يونيو القادم، بمساحة منزرعة بلغت 408898 فدان حيث تم حصاد 142350 فدان حتي الأمس .

وفي هذا السياق تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الحصاد الإسبوعي لسنابل القمح مع وكيلي وزارتي الزراعة و التموين، للإطمئنان على مدى سلامة وصوله لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة، تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

أوضح محافظ الشرقية أن إجمالي الأقماح الموردة حتى أمس لكل من صوامع والشون والبناكر التابعة لبنك التنمية و الائتمان الزراعي ،والبالغ عددهم 15 صومعة وشونة بلغ 4302 طن و133 كيلو من القمح المحلي ، كما تم توريد القمح لصوامع وشون وبناكر قطاع شركة مطاحن شرق الدلتا ،و البالغ عددهم 19 صومعة وشونه 84658 طن و 518 كيلو من القمح المحلي ، وكذلك تم توريد المحصول لصوامع وشون والبناكر التابعة لشركة المصرية للصوامع والتخزين ، والبالغ عددهم 9 صومعة وشونة 126815طن و563 كيلو من القمح المحلي، كما تم التوريد لصوامع وشون وبناكر مطاحن شمال القاهرة و البالغ عددهم 2 صومعة وشونة 16399 طن و500 كيلو، كما تم توريد المحصول لصوامع وشون وبناكر مطاحن جنوب القاهرة و البالغ عددها 1صومعة وشونة 5114 طن و199 كيلو من القمح المحلي ،و بذلك يصبح إجمالي ما تم توريدة من الاقماح منذ بداية موسم الحصاد حتي اليوم 237289 طن و913كيلو قمح.

وأضاف المحافظ أنه تقرر حظر نقل محصول القمح خارج المحافظة، وتكثيف الحملات الرقابية لضبط أي كميات مهربة ومصادرتها على الفور ،للحفاظ على المركز الأول الذي تحظي به المحافظة في الإنتاجية والتوريد .

وشدد محافظ الشرقية على متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لإستقبال الأقماح من المزارعين ، طبقاً لأسعار التوريد وفقا لقرار مجلس الوزراء على تحديد أسعار القمح للعام 2021، بحيث تكون بسعر 725 جنيه للأردب لدرجة نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بزيادة تقدر بقيمة 25 جنيهاً عن أسعار العام الماضى .