شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: عمال مصر يساهمون في مسيرة التنمية الشاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الشعب المصرى بشكل عام، والأيدي العاملة من أبناء محافظة الشرقية بشكل خاص، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الغالية بالمزيد من الخير والرخاء، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد محافظ الشرقية أن يوم عيد العمال هو يوم احترام وتقدير لعمال مصر، لما يقدموه من دور بارز وفعال في دفع عجلة التنمية الحقيقية للبلاد، مشيراً إلى أن مؤشر التنمية الرئيسي هو الاهتمام بحقوق العمال وتطويرهم ورفع مستواهم المهني، لأنهم يمثلون الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج والتنمية الاقتصادية المنشودة.

وأوضح المحافظ أن الدولة لم تدخر جهدا في وضع الخطط الاستباقية للسيطرة على الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد، باطلاق حملات التوعية البصرية والسمعية، والتطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية والوقائية للسيطرة على تفشى الفيروس، مناشداً جموع المواطنين الالتزام التام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار العدوى بالفيروس، والإبتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها حرصاً على صحتهم وسلامتهم.