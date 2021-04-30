شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه المنوفية»: تدريب العاملين على العمل بأمان داخل الأماكن المغلقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إن الشركة تسعي لمواكبة ثورة العصر للتحول الرقمي للمعلومات ومن ثم تطوير العنصر البشرى باعتباره أحد مقومات النجاح لأي مؤسسة بالدولة.

وأشار إلى قيام الإدارة العامة للتدريب بتنفيذ دورات تدريبية عبر تقنية الفيديو كونفرانس للعاملين، مضيفا أنه تم تدريب فنى سلامة وصحة مهنية علي العمل بأمان داخل الأماكن المغلقة والحريق، بهدف معرفة العاملين بالمخاطر المحتملة بالأماكن المغلقة وطرق السيطرة والتحكم بها، وكذلك طرق الإخلاء وإنقاذ مصاب في مكان مغلق.

كما استهدف أيضا معرفة الحريق وهرم الحريق والإطفاء وأنواع الطفايات المختلفة وكيفية فحصها ومعرفة مهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية المستخدمة في العمل بالأماكن المغلقة وطرق العمل الآمنة، حيث تم تدريب مجموعة من المهندسين الجدد على طرق اختيار الطلمبات وحساباتها واختيارها وتطبيقها، بما يتناسب مع ظروف التشغيل، وتحديد قدرة وتصرف الطلمبات في ظل التشغيل الاقتصادي بشكل يضمن الوصول لأعلى جودة، ودراسة منحنيات أداء المضخات ومعايرة المضخات التي تعمل، وطرق التوصيل على التوالي والتوازي بين المضخات وحسابات التصرفات والضغوط لها، بالإضافة إلى دراسة أنواع الطلمبات واختيارها وتطبيقها بما يتناسب مع ظروف التشغيل.