شكرا لقرائتكم خبر عن لإقامة مصاعد للديوان العام.. محافظ القليوبية يستقبل رئيس هيئة الأبنية التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الجمعة، اللواء يسري عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، لمناقشة إقامة مصاعد للعاملين والمترددين على مبنى ديوان عام المحافظة، بحضور المهندسة هالة شندى مدير عام الأبنية التعليمية، والمهندس ياسر مرعي مدير عام الشؤون الهندسية، والمهندس طلعت سلطان مدير مركز معلومات الشبكات الأرضية.

وتفقد المحافظ ورئيس الهيئة المواقع المقترحة لإقامة المصاعد، والتي تأتي في إطار خطة تطوير الديوان العام للمحافظة تيسيرًا على العاملين والمواطنين المترددين على المبنى.