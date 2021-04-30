شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية»: فتح منافذ صرف الألبان الصناعية بالمراكز الصحية خلال فترة الإجازات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور فيصل جودة، وكيل صحة المنوفية، بفتح منافذ صرف الألبان الصناعية بالمراكز الصحية بالمحافظة، بالإضافة إلى رعاية طفل سرس الليان ورعاية طفل تلا، لخدمة جميع قرى المركز، خلال الإجازة المقررة من السبت حتى الإثنين المقبل، على أن يستأنف الصرف من جميع منافذ المحافظة بدءا من الثلاثاء.

وأكد جودة أن هذا القرار يأتي حرصا على المواطنين وأبنائهم الرُّضع، مشيرًا إلى توافر كميات مناسبة من الألبان الصناعية.