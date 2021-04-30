شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن مواعيد عمل مراكز تلقي لقاحات كورونا خلال فترة الإجازات.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مواعيد عمل مراكز تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال فترة الإجازات الرسمية والتي تنتهي الاثنين المقبل.

وقالت الوزارة، عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه يمكنك التوجه إلى مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا في عطلة عيد العمال، وعيد القيامة، ويوم شم النسيم، من الساعة 9 صباحًا إلى 10 مساءً، لتلقي اللقاح والوقاية من الإصابة بالفيروس، وخاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

واوضحت الوزارة أن الموقع المخصص لحجز لقاحات كورونا مازال يتلقي الطلبات في أيام العطلات دون توقع حيث يمكن لأي شخص التسجيل من خلال الموقع: «www.egcovac.mohp.gov.eg».

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 226531 من ضمنهم 170008 حالة تم شفاؤها، و13278 حالة وفاة.