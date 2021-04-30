شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج مجلة «علوم سياسية القاهرة» في قاعدة بيانات الجمعية الأمريكية للاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحقيق إنجاز جديد بإدراج مجلة الكلية ضمن قاعدة البيانات الأمريكية التابعة للجمعية الأمريكية للاقتصاد.

وقال الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، إن إدراج مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في قاعدة البيانات الأمريكية، يعكس التزام المجلة بقواعد الجودة العالمية في الأبحاث المنشورة بها، مُشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يُعد خطوة كبيرة ومهمة نحو إدراج مجلة الكلية في قواعد البيانات الأخرى مثل سكوبس وكلاريفت، وهو ما تسعى الكلية لتحقيقه للمحافظة على أهدافها الاستراتيجية وشعارها الرئيسي والمتمثل في الالتزام والتميز.

وأكد عميد الكلية حرصه على دعم قطاعات الكلية وأنشطتها المختلفة بما يلبي طموحات الكلية ورؤيتها الاستراتيجية الرامية للمحافظة على المكانة المتميزة التي حققتها الكلية وجودة الخدمات التعليمية والبحثية التي تقدمها، وبما يخدم المجتمع والدولة والعالم، مشددًا على حرص الكلية على الاستمرار في التقدم عالميًا بما يعزز مكانة مؤسسات التعليم والنشر العلمي المصرية عالميًا.

ووجه عميد الكلية الشكر والتقدير والتهنئة لكل القائمين على المجلة بهذا الإنجاز البحثي، وفي مقدمتهم إدارة تحرير المجلة برئاسة د. هبة نصار رئيس تحرير المجلة وفريق عملها المتميز من المدرسين المساعدين باكينام فكري ورامي مجدي ومنى نصر.