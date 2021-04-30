شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة الشرقية يتفقد منافذ تقديم الخدمة الطبية في كفر صقر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة، بجولة ميدانية على منافذ تقديم الخدمة الطبية بمركز ومدينة كفر صقر، حيث تم المرور على مستشفي كفر صقر المركزي، ومستشفي حميات سنجها، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بتلك المستشفيات، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وخاصة أيام الجمع والعطلات الرسمية.

بدأت الجولة بالمرور على مستشفي كفر صقر، تفقد وكيل الوزارة خلالها بحضور نائب مدير عام الطب العلاجي، ومدير الإدارة الصحية، ومدير المستشفي، وممثلي المجتمع المدني، أعمال التطوير الجارية بالمستشفي، وإنشاء مبني إضافي لتوسعة قسم الكلي الصناعي، ويضم العيادات الخارجية، بتكلفة تقديرية تصل إلى ٣ مليون جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني.

وأشاد وكيل الوزارة بسرعة الإنتهاء من أعمال التشييد للدور الأول، ودور الهام لممثلي المجتمع المدني، وتضافر الجهود للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، موجهاً بسرعة الإنتهاء من الدور الثاني، وأعمال التشطيبات بالمبني للبدء في تجهيزه وتشغيله لخدمة المرضي، كما ناقش وكيل الوزارة الخطة الزمنية للإنتهاء من المبني الجديد، وخطوط السير للمداخل والمخارج، وبعض المقترحات للوصول إلى أفضل تصور لتوسعة الأقسام الطبية.

كما تفقد وكيل الوزارة الأعمال الإنشائية الجارية للمبني الجديد بالمستشفي، والجاري أيضاً الإنتهاء منه بتكلفة تقديرية تصل إلى ١٠٠ مليون جنيه دعم من وزارة الصحة والسكان، والذي يعد إضافة قوية للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، مقدماً الشكر والتقدير لمعالي وزيرة الصحة والسكان على الدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة.

وناقش وكيل وزارة الصحة مع إدارة المستشفي خطة العمل، والإجراءات المتبعة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وتوافر المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين، وبحث أي معوقات تؤثر على سير العمل، كما وجه باختيار مدربين ذو كفاءة عالية للالتحاق ببرنامج الزمالة المصرية بالأقسام الطبية بالمستشفي والتي تم اعتمادها ضمن البرنامج، مؤكداً على توفير السكن اللائق لهم داخل المستشفي.

ثم توجه وكيل الوزارة لمستشفي حميات سنجها، تفقد خلالها أعمال التطوير الجارية بالمستشفي، والتي بلغت تكلفتها ٣ مليون جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني، لتوفير خزان أكسجين بسعة ٦٠٠٠ لتر، وتطوير شبكة الغازات بالأقسام الطبية بالمستشفي، وإنشاء مبني للخدمات المكملة، وأعمال التشطيبات والدهانات اللازمة للمبني القديم، كما تفقد الخدمة الطبية المقدمة للمرضي المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وتم التأكد من ارتداء الفرق الطبية للواقيات الشخصية، ومن تقديم العلاج للمرضي وفقاً لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية، وحرص على الإستماع إلى المرضي، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، موجهاً بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم والجرد اليومي للأقسام الطبية بالمستشفي.‎