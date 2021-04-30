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الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي والمقر سوق السيارات الجديد

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القاهرة - سامية سيد - قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة بجولة تفقدية لبعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي، وكذلك للمجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد على طريق العين السخنة".

 

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد

الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد

 

الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي وسوق السيارات الجديد
الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي وسوق السيارات الجديد

 

 

الرئيس السيسى يطلع على الطريق الدائري الأوسطي
الرئيس السيسى يطلع على الطريق الدائري الأوسطي

 

 

الرئيس يتفقد الطريق الدائري الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد
الرئيس يتفقد الطريق الدائري الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد

 

 

الرئيس السيسى يتابع العمل بالطريق الدائري الأوسطي ومقر سوق السيارات الجديد
الرئيس السيسى يتابع العمل بالطريق الدائري الأوسطي ومقر سوق السيارات الجديد

 

 

الرئيس السيسى يتفقد الطريق الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد
الرئيس السيسى يتفقد الطريق الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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