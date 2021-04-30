شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى في إندونيسيا يناقش جهود مكافحة الخطاب المتشدد وتعزيز الوسطية‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى أشرف سلطان سفير مصر بإندونيسيا، بوزير الشؤون الدينية الإندونيسي «ياقوت خليل قماس»، والذى ثمن خلال اللقاء العلاقات التاريخية بين البلدين ودور الأزهر الشريف في المساهمة في نشر تعاليم الإسلام مشيراً إلى وجود آلاف الطلاب الإندونيسيين الذين يدرسون حاليا في كليات ومعاهد الأزهر الشريف بمصر .

وأكد قماس أن إندونيسيا تعتبر أن التعليم الاسلامي أحد أبرز أوجه التعاون الثقافى مع مصر لاسيما أن الأزهر له سمعة رفيعة ويحظى بقبول واسع بين أوساط الإندونيسيين.

من ناحية أخرى، أشار سلطان إلى أن الملف الديني يعد أبرز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وأن مصر تعتز بالتعاون في هذا المجال كون إندونيسيا من أكبر الدول الاسلامية من حيث تعداد السكان المسلمين في العالم، وتلعب دورا هاماً في تعزيز وتطبيق مبادىء الإسلام والتسامح وقبول الآخر ومكافحة التطرف والخطاب المتشدد، خاصةً وأن هذا الموضوع يعد هدف مشترك لدى البلدين.

تناول اللقاء كيفية تطوير جهود البلدين خلال الأشهر القادمة من أجل تبادل الخبرات المؤسسية والمعرفية التي تتمتع بها مصر مع الدولة الاندونيسية، حيث أشار الوزير الاندونيسي خلال اللقاء إلى أن مصر ومؤسساتها بمثابة المحور الرئيسى للاعتدال والتسامح في العالم ونموذج ملهم لمختلف الدول لنشر الإسلام الوسطى.