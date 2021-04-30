شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر يبدأ المرحلة الثانية من عملية تعقيم المساجد في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت جمعية الهلال الأحمر المصري، اليوم الجمعة، المرحلة الثانية من أكبر عملية تعقيم للمساجد في ٢٠ محافظة، وذلك في إطار تطبيق الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا «كوفيد-19» وذلك تنفيذا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي،وصرح رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري أن المهمة تضمنت عملية التعقيم في المساجد الكبري بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، مطروح، السويس، الشرقية، الإسماعيلية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنيا، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، أسوان، البحر الأحمر، قنا، شمال سيناء ودمياط.

ومن المقرر أن يواصل الهلال الأحمر المصري المرحلة الثالثة من عملية تعقيم المساجد الاسبوع المقبل بمختلف محافظات الجمهورية.

الهلال الاحمر المصري يبدأ المرحلة الثانية من عملية تعقيم المساجد في ٢٠ محافظة