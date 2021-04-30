شكرا لقرائتكم خبر عن «القصاص بالقانون» مبادرة للثأر من قاتل صاحب مزرعة وشريكه فى المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق أهالى مركز العدوة بالمنيا، مبادرة «القصاص بالقانون»، للثأر من قاتل صاحب مزرعة وشريكه بالصحراء الغربية، فى أوائل إبريل الجارى، بهدف السرقة.

تهدف المبادرة، التى قام برعايتها محمد عبد الحفيظ صالح، عضو مجلس الشيوخ، والمستشار جمال عبد الحكيم، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعمرو عزام، عضو مجلس الشعب السابق، ومفتاح حسين، شيخ عرب الرقيب- إلى الحد من قتل الأبرياء ثأرا، مع إعلاء دولة القانون، فى تنفيذ الأحكام القضائية، التى تصل للإعدام من القاتل.

وقررت اللجنة الرباعية المشرفة على المبادرة، عدم مساندة المتهم قضائيا واجتماعيا، وماديا، وتفويض القاضى العادل فى الثأر للمجنى عليهم، وفى حالة الإخلال بتلك الشروط، يجوز لأسر المجنى عليهم الثأر من المتعاون مع القاتل.

حضر المبادرة المئات من أبناء مركز العدوة، والمراكز المجاورة، بقصر الحاج مفتاح حسين، بقرية قصر الرقيب بمركز العدوة، ثم انتقل الحضور إلى قصور المجنى عليهم، لتقديم واجب العزاء، والتوقيع على بنود المبادرة. حيث رحب الحاج سيف السعداوى، شقيق المجنى عليه «أبو زيد»، بالحضور وما تم الاتفاق على المبادرة. مؤكدا أنه يسعى لسن سنة حسنة بالمركز، بل بمحافظة المنيا، تهدف إلى الحد من الثأر، وقتل الأبرياء الذين ليس لهم داخل بجرائم المتهمين.

وأضاف «الحاج سيف» أنه استغل الشهر الكريم فى قبول المبادرة لحقن الدماء، مؤكدا على دور القضاء العادل لشقيقه وصاحبه بالإعدام شنقا.

من جانبه، ألقى محمد عبد الحفيظ صالح، عضو مجلس الشيوخ، بيان المبادرة والذى بدأ بالوقوف دقيقة حدادًا على روحى المجنى عليهما، وقراءة الفاتحة لهما، ثم قدم الشكر للقائمين على المبادرة والحضور، وقد تضمنت بنود المبادرة إعادة الحق إلى أهله، وتهدئة حالة الفزع والقلق لدى الطرف الآخر خشية الثأر، القصاص من القاتل من خلال القضاء العادل، وذلك بصدور حكم بالإعدام، أو الوفاة داخل السجن، وفى حالة صدور حكم بالمؤبد وخروج المتهم يكون الحق لأسرة المجنى عليهما، القصاص منه دون تدخل من عائلة المتهم.

يحظر على أسرة المتهم، تقديم العون له سواء من خلال توكيل محام للدفاع عنه، أو تقديم أى شىء يتعلق بالزيارات، أو غيرها. وفى حالة مخالفة ذلك، تعرض العائلة نفسها للطرق العرفية.

كان اللواء محمود خليل، مدير الأمن، تلقى بلاغًا صباح الخميس الأول من شهر رمضان، من بعض الأهالى، بالعثور على جثتين «مالك مزرعة، وشريكه» بمشاية داخل المزرعة واحتراق سيارة ربع نقل.

تم تشكيل فريق بحثى من الأمن العام، والبحث الجنائى، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، لقطاع الأمن العام، والعميد أيمن ديدمون، رئيس فرع الأمن العام بالمحافظة، العقيد حاتم ربيع، رئيس فرع البحث الجنائى، والرائد محمد صلاح، رئيس مباحث العدوة، بإشراف اللواء خالد عبد السلام، مدير مباحث المديرية، حيث تم القبض على المتهم الذى اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة. عقب إيهام المتهمين بشراء بعض رؤوس الماشية لصالحهما من أحد معارفه، والاعتداء عليهما عقب دس سم لهما ببعض العصائر.