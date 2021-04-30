شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تصدر التوصيات الفنية لمزارعي محصول الخوخ في شهر مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الخوخ مراعاتها، خلال شهر مايو.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية في الآتي:

أولا- أهم العمليات:

1-التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم في الأشجار الصغيرة والكبيرة.

2-جمع القواقع وجميع الصدف الخاص بها أثناء البيات الصيفي وحرقها.

3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.

4-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.

5-ضرورة إجراء عمليات خف الثمار في الأصناف المتأخرة والتي يتم إعدادها للتصدير.

6- جمع الثمار في الأصناف المبكرة.

7-جمع الثمار المصابة بذبابة الفاكهة والتخلص منها خارج المزرعة بالحرق أو دفن هذه الثمار لأنها مصدر للعدوى من محصول لآخر.

8-حماية الثمار من العصافير عن طريق عمل أجراس من السلك لتخويف العصافير وعدم الإفتاك بالمحصول.

ثانيا- التسميد:

أ- الأشجار التي تروى بالغمر.

1-الأشجار عمر سنة إلى عامين يتم إضافة 150سم سلفات نشادر أو نترات نشادر.

2-يتم إضافة 100 جم (سماد مركب) للأشجار أقل من 4 سنوات و300 جم للأشجار الكبيرة.

3-يتم إضافة 150جم سلفات بوتاسيوم للأعمار الصغيرة والأعمار الكبيرة 300 جم.

ويكرر هذا التسميد مرة كل 15 يوما بمعدل 2 تسميد في الشهر.

ب- تسميد أشجار الخوخ التي تروى بالتنقيط:

الرىة الأولى – يضاف 2ك سلفات نشادر.

الرية الثانية- يضاف 2ك سماد مركب نتروكيم 19 – 19 – 19.

الرية الثالثة- يضاف 2ك سلفات بوتاسيوم.

الرية الربعة- يضاف 2لتر حامض أمينى للفدان مدة شهر.

يضاف 2لترحامض هيوميك مرة في الشهر.

يضاف2لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوم بتبادل مع 2لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوما.

التسميد الورقي:

يتم الرش الورقى بمعدل مرة كل شهر ويكون في حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار ويكرر ويتم كما يأتى 300جم حديد مخلبى+ 150جم زنك مخلبى +150جم منجنيز مخلبى +75جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +200جم يوريا ( لرفع كفاءة الامتصاص).

ثالثا- برنامج الري:

السنة الأولى 20 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 30 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 40 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 40 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة وأكبر من ذلك 55:45 لتر/ الشجرة

رابعا- برنامج المكافحة:

1-مكافحة المن والتربس والجاسد (نطاط الورق) ومعرفة نوع الحشرة والتعامل معها بالمبيد الحشري المناسب

لمبادة 1.5 سم / لترماء + مادة ناشرة- سليكرون 1 سم / الترماء + مادة ناشرة- موسبيلان 1 سم / التر ماء + مادة ناشرة.

2-فحص ثقوب خروج البراعم لمكافحة حفار ساق الخوخ في البداية قبل انتشار الإصابة واستخدام الباسودين بمعدل 3سم/ لتر ماء.

3-مقاومة ذبابة الفاكهة برش اكتلك بمعدل 1.5سم/ لتر ماء.