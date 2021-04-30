شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية»: الكشف على 1005 مرضى في قافلة طبية بقرية ناصف بمركز السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور فيصل جودة، وكيل صحة المنوفية، إنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية شاملة بقرية ناصف التابعة لمركز السادات، وأستمرت لمدة يومين، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1005 مرضى.

وضمت القافلة 9 عيادات متخصصة وتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، بحضور فريق من إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، ومدير إدارة السادات الطبية.

من جهتها، صرحت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق القوافل العلاجية، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على 1005 مرضى من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 9 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، والكشف المبكر للضغط والسكر لـ21 حالة، والأشعة لـ15 حالة، وعمل التحاليل الطبية اللازمة لـ88 حالة، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم عن أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.