شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الاتصالات يعلن مضاعفة غرامات سوء خدمات شركات المحمول (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف تقرير جودة الخدمة الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة الخدمة في مؤشر «عدم بدء المكالمة» لشركات فودافون واتصالات وي خلال شهر مارس الماضي مقارنة بشهر يناير 2021 .

وقال التقرير إن هناك زيادة في معدل المناطق التي تعاني من عدم بدء المكالمة وسوء جودة الخدمة لشركة أورانج خلال مارس مقارنة بمستوها خلال يناير الماضي .

وقال التقرير إنه فيما يتعلق بمؤشر «جودة صوت المكالمة» تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء هذه الخدمة لشركتي فودافون ووي، خلال شهر مارس مقارنة بشهر يناير مع ثبات عدد المناطق لشركة اتصالات بينما رصد التقرير زيادة في عدد المناطق التي تعانيء من سوء خدمة جودة صوت المكالمات لشركة اورانج ليصل عدد المناطق التي تعاني من سؤ الخدمة إلى 3 مناطق خلال مارس مقابل منطقتين فقط خلال يناير .

وأظهر مؤشر «عدم اكتمال المكالمة» تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء هذه الخدمة لشركة أورانج واتصالات ووي خلال شهر مارس الماضي، مع ثبات عدد المناطق لشركة فودافون.

وأشار التقرير إلى تراجع متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركتي فودافون واتصالات خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغ 24 ميجابت/ ثانية خلال مارس مقابل 23 ميجابيت / ثانية لفودافون مقابل يناير، فيما سجلت شركة اتصالات 19 ميجابيت / ثانية مقابل 20 ميجابيت / ثانية في يناير .

وقال التقرير إن هناك ثبات لدي شركتي أورانج ووي في خدمة تنزيل البيانات لتستقر نسب التنزيل عند 24 ميجابت/ ثانية للاولي و21 ميجابيت / ثانية لشركة ووي .

ورصد التقرير أقل سرعات تنزيل تم تسجيلها لكل مشغل حيث بلغت 4 ميجابيت/ ثانية لفودافون خلال مارس و6 ميجابت لأورانج و5 ميجابيت لكل من اتصالات ووي

ورصد تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فشل الاتصال لشركة أورانج في عدد 20 منطقة تضمن في الإسكندرية في مناطق شرق 2 وشرق 3 وشرق 4 وشرق 5 والقنال في مناطق فايد وأبوسلطان والجيزة في مدينة 6 أكتوبر 1 و6 اكتوبر 2 إلى جانب الشيخ زايد 2 وفي القاهرة في مناطق العبورة ومدينة نصر 2 والمقطم والصعيد في مناطق الوادي الجديد وابوقرقاص وديروط ومنفلوط وفي الدلتا في مناطق القناطر ودسوق وكفر غانم وكفر الشيخ والسنبلاوين ودمياط وشبين بينما كان هناك تحسن في عدد 4 مناطق فقط الاسكندرية غرب 2 والدلتا في كفر الزيات ومنوف والباجور والجيزة في الشيخ زايد 1 .

واشار التقرير إلى انه فيما يتعلق بانقطاع المكالمات الخاصة بشركة اورانج فقد رصد تقرير جودة الخدمات الذي اعده جهاز تنظيم الاتصالات عن الربع الاولي من العام الجاري 2021 ان هناك تحسن في 5 مناطق في كل من القاهرة والدلتا، ورصد التقرير جودة المكالمات لدي شركة اورانج حيث قال جهاز تنظيم الاتصالات ان هناك مناطق مازلت تعاني من جودة المكالمات في كل من الاسكندرية والصعيد بينما كان هناك تحسن في منطقة واحدة فقط وهي القنال .

وقال جهاز تنظيم الاتصالات إن هناك 7 مناطق تعاني من فشل الاتصالات الخاصة بشركة فودافون في القاهرة والدلتا والجيزة بينما كان هناك تحسن في منطقتين فقط الاسكندرية والصعيد. كما قال الجهاز من خلال تقرير جودة الخدمات عن الربع الأول من العام الجاري 2021 انه فيما يتعلق بـ«انقطاع المكالمات» فقد وجد الجهاز أن هناك منطقة مازلت تعاني من المشكلة فيما يتعلق بشركة فودافون، وهي الدلتا بينما كان هناك تحسن في 3 مناطق في القنال والدلتا، وأيضا بالنسبة لخدمة «جودة المكالمات» وجد الجهاز ان هناك منطقتين تعانيان من الجودة في المكالمات في كل من الجيزة والصعيد بينما كان هناك تحسن في 6 مناطق وهم القنال والاسماعيلية والدلتا والصعيد في الفيوم والواسطة .

وفيما يتعلق بشركة اتصالات فوجد الجهازالقومي لتنظيم الاتصالات أن هناك 11 منطقة تعاني من «فشل الاتصال» في القاهرة والصعيد والقنال والدلتا والجيزة بينما كان هناك تحسن في عدد 8 مناطق في كل من الاسكندرية والصعيد والقاهرة والدلتا .

ورصد الجهاز ان عدد المناطق التي تعاني من انقطاع مكالمات شركة اتصالات بلغ 6 مناطق في الاسكندرية والنقال والدلتا والصعيد بينما كان هناك تحسن في 7 مناطق وهي الاسكندرية والقنال والدلتا والصعيد.

وقال الجهاز إنه تم مضاعفة غرامات المشغلين الخاصة بانخفاض مؤشرات جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين عن المعايير المحددة، حيث تم تعديل لائحة الجزاءات ومضاعفتها موضحا انه تم اخطار المشغلين على البدء في تنفيذ لائحة الجزاءات الجديدة ف النصف الثاني من العام الجاري.

كما قال جهاز تنظيم الاتصالات إنه تم مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمراكز تلقي شكاوي مستخدمي خدمات الاتصالات ليعمل طوال أيام الأسبوع بواقع 14 ساعة يوميا لضمان تلقي شكاوي الخدمة والتي تتعدي 50 الف شكوي في الربع الواحد من العام.