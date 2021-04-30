شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» ترصد إلقاء مخلفات «حلقة الأسماك» بالغردقة فى مياه البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر باحثو أجهزة وزارة البيئة بالبحر الأحمر من وجود عمليات صرف لمخلفات مياه غسل ونظافة الأسماك على البحر مباشرة داخل حلقة بيع الأسماك بمنطقة الميناء بمدينة الغردقة، ما تسبب فى تراكم المخلفات على الشاطئ، وتغيُّر شكل المياه، وانتشار الروائح الكريهة، وتحوُّل الشواطئ إلى «بركة».

وتم رفع تقرير بالمخالفات إلى مسؤولى محافظة البحر الأحمر لاتخاذ اللازم لوقف هذه المخالفات البيئية.

وأكد مسؤولو جمعيات المحافظة على البيئة البحرية أن استمرار إلقاء مخلفات حلقة بيع الأسماك بشكل مباشر فى مياه البحر الأحمر يهدد بامتداد التلوث إلى المياه المفتوحة، وحدوث أضرار للبيئة البحرية والشعاب المرجانية، مطالبين بسرعة وقف هذه المخالفات البيئية بشكل سريع وعاجل وإيجاد الطرق البيئية للتخلص من مخلفات حلقة الأسماك بشكل بيئى، خاصة أن حلقة بيع الأسماك تُعد من إحدى جولات الـ«سيتى تورز»، التى تنظمها شركات السياحة لزيارة معالم مدينة الغردقة بشكل يومى.

وطالبت أجهزة وزارة البيئة بوقف صرف وإلقاء مخلفات حلقة بيع الأسماك فى مياه البحر الأحمر، بعد رصد تلوث لمنطقة الشاطئ أمام الحلقة، وتراكم الطحالب والمغذيات على الشاطئ، حيث يتم إلقاء مياه التجهيز والتنظيف والمخلفات بالبحر مباشرة، وأصبحت فى حاجة ضرورية إلى التطوير بشكل يتناسب مع أهميتها، ووقف إلقاء المخلفات بمياه البحر.

وطالبت أجهزة وزارة البيئة بسرعة وقف صرف هذه المخلفات، ووقف مصادر التلوث، وإنشاء منطقة تجميع للمخلفات وسحبها بشكل يومى لوقف إلقائها فى مياه البحر، وعدم امتداد التلوث إلى المياه المفتوحة.

إلقاء مخلفات بجوار البحر

وأكد مسؤولون فى الجهاز التنفيذى بالمحافظة أن حلقة بيع الأسماك بمنطقة الميناء ستتم بها عمليات تطوير شاملة خلال الفترة المقبلة.

وقال عدد من الصيادين بالحلقة إنهم ينتظرون البدء فى أعمال تطوير حلقة بيع الأسماك منذ أكثر من 20 عامًا، حيث أعلنت المحافظة خلال تلك الفترة، أكثر من مرة، عن تطوير حلقة بيع الأسماك بمدينة الغردقة على أعلى مستوى وبكفاءة عالمية تناسب طبيعة المنطقة، إلا أن هذه التصريحات والوعود لم تتحقق على أرض الواقع، وتُعد حلقة بيع الأسماك بمنطقة السقالة بالغردقة من الأماكن الشعبية، التى يُقبل على زيارتها المئات من السائحين يوميًا، ضمن رحلات الـ«سيتى تورز»، حيث يتم شراء الأسماك مباشرة من التجار وتجهيز وجباتهم من الأسماك والجمبرى والكليمارى لدى المطاعم الشعبية المنتشرة بالحلقة.

وشهد وضع حلقة السمك تدهورًا خلال السنوات الماضية، وأصبحت لا تتناسب مع الوضع السياحى لمدينة الغردقة، ولا يوجد بها صرف صحى أو طريقة لصرف مخلفات تجهيز ونظافة الأسماك إلا بإلقائها بشكل مباشر فى مياه البحر.