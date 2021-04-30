شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يأمر بإيقاف بناء مخالف لمبنى تحت الإنشاء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بإيقاف استكمال أعمال بناء مخالفة لإشتراطات الترخيص الممنوحة لمبنى مُقام تحت الإنشاء بشارع صلاح سالم بمدينة الزقازيق ، وتحرير محضر للمخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب العقار .

كما وجه المحافظ رئيس مركز الزقازيق، ومدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بمصادرة الخلاطة واللودر والتحفظ على المواد المستخدمة فى البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقاول الذى يقوم بأعمال البناء، تمهيداً لإحالته للنيابة العسكرية ، واتخاذ اللازم قانوناً.

وقام فريق العمل المشكل من رئاسة مركز الزقازيق، بالتعاون مع المتابعة الميدانية بايقاف إستكمال أعمال البناء المخالفة للمبنى ، والتحفظ على ٥ طن أسمنت و ٢ طن حديد، وحمولة ٤ سيارات أخشاب تم نقلها لحملة رئاسة المركز، وجارى إتخاذ الإجرات القانونية حيال المخالفة.

كان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز و المدن والأحياء،بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لرصد حالات البناء المخالفة أو التعدي علي الأراضي الزراعية خلال الاجازات والعطلات الرسمية ، والضرب بيد من حديد حيال كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في العمل