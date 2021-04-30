شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تنفي وجود فرق تابعة لها تتصل بالمواطنين للحصول على معلومات شخصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة الصحة والسكان، وجود أي فرق تابعة لها تقوم بالاتصال بالمواطنين للحصول على معلوماتهم، تحت مظلة حملة ١٠٠ مليون صحة.

وأكدت الوزارة أن التواصل مع الوزارة يكون من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والرقم الرسمي الخاص بمبادرات الصحة العامة ١٥٣٣٥.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت عن فحص 8 ملايين و400 ألفاً طالباً بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها مطلع شهر نوفمبر الماضى وحتى الآن، تأتى تلك المبادرة في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب «كارت متابعة» يحتوي على البيانات الخاصة بهم، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال 255 عيادة تأمين صحي بجميع محافظات الجمهورية.