شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم عن إلغاء أجزاء من المناهج: «هل تتلاشى كورونا عند حذف الوحدة الأخيرة؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه لن يتم إلغاء أي أجزاء من مناهج الشهادتين الإعدادية والثانوية.

وأوضح وزير التعليم، في تصريحات، أنه بعد الإعلان عن انتهاء العام الدراسي لسنوات النقل بعد امتحانات شهر أبريل ظهرت مطالبات بالغاء أجزاء من مناهج الشهادات العامة مثل الإعدادية والثانوية.

وقال: «يجب التأكيد أن وزارة التربية والتعليم لن تقوم بحذف أي وحدات من مناهج الشهادات العامة».

وتسائل «ما علاقة كورونا بحدف المناهج أو المواد غير المضافة للمجموع؟ وهل تتلاشى كورونا عند حذف الوحدة الأخيرة من المنهج؟».

ولفت الوزير أنه على الطلاب الاستعداد الكامل لامتحانات هذه الشهادات العامة، مضيفا: «أرجوكم جميعا تفهم الأمر، وعدم فتح هذا الموضوع مرة أخرى».

وأكد «الوزير» أنه لن يتم الحديث عن امتحانات الثانوية العامة وآلية امتحانات عمل المواد غير المضافة للمجموع قبل شهر يونيو القادم، مطالبًا بعد الحديث في الأمر قائلاً: «لنكف عن هذا النشيد».

وقال الدكتور طارق شوقي إن وزارة التربية والتعليم قدمت كل ما تستطيع لطلاب الثانوية العامة خلال العام الدراسي الخالة 2020-2021.

وأوضح أن الوزارة قدمت قنوات تعلمية ومنصات تعلمية وتم تأخير الإمتحان عن موعده كل عام ولا توجد أي ذريعة واحدة لتلك الطلبات.

وقال «شوقي»: «أرجو عدم تكرار تلك الطلبات لأننا حسمنا الأمر، ويوجد متسع من الوقت أمام الطلاب للتحضير للامتحان أكثر من أي عام سابق مع وجود العديد من القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية والبث المباشر».