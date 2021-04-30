شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يحسم الجدل حول طريقة امتحانات الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المديريات التعليمية ضرورة تسليم الاستمارات الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة وتسليمها للوزارة لحصر الأعداد النهائية للمتقدمين لأداء الامتحان.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة في موعدها وستكون بنظام «أوبن بوك».

وأكد شوقي، في تصريحات له، أن الوزارة ستقوم بإعلان ضوابط المواد خارج المجموع لطلاب الصف الثالث الثانوي بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد الوزير أن امتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونية عبر أجهزة التابلت، ولا علاقة برفض مجلس الشيوخ لمقترح تطوير الثانوية العامة بآلية عقد امتحانات إلكترونيا.