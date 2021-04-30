شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لتطهير وتعقيم منطقة الزرايب بالبراجيل والمعتمدية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد إبراهيم الشهابى نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، حملة مكبرة لتطهير وتعقيم منطقة الزرايب بقرية البراجيل بمركز ومدينة أوسيم ومنطقة الزرايب بقرية المعتمدية بمركز ومدينة كرداسة بعد رفع كافة مخلفات القمامة وروث الحيوانات لما تسببه من روائح كريهة وأضرار جسيمة تساعد على انتشار الفيروسات.

وقال الشهابى، وفق بيان للمحافظة اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن الحملة تأتى فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة المواطنين.

رافق نائب المحافظ أثناء متابعته للحملة المكبرة لمناطق الزرايب بقريتى البراجيل والمعتمدية بنطاق مدينتى أوسيم وكرداسة الدكتور فرج عبد العاطى رئيس مركز ومدينة أوسيم ومسؤلى الطب البيطرى بمدينتى أوسيم وكرداسة.

وكان اللواء أحد راشد محافظ الجيزة، وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالالتزام التام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بالدواوين العامة، وتشديد الرقابة بمختلف القطاعات، للتأكد من الالتزام بإجراءات الوقاية ضد مرض كورونا وساعات الغلق من قبل المحال والمقاهى ومنع التجمعات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، على أن تستمر حملات الضبط ومجهودات رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين دون تأثر مع توفير أدوات الوقاية اللازمة للعاملين.