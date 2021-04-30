شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يشيد بمبادرة صندوق تحيا مصر لتوزيع كراتين رمضان بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير لصندوق تحيا مصر على ما يقوم به من جهود فى توزيع كرتونة رمضان التى تحتوى على جميع السلع الغذائية الأساسية لشهر رمضان الكريم، والتى يتم توزيعها بالتعاون مع فروع المجلس فى عشر محافظات هى القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، كفر الشيخ، دمياط، الغربية، البحيرة والإسكندرية والدقهلية، وتستهدف السيدات الأكثر احتياجا بهذه المحافظات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس عن فخرها وسعادتها بمشاركة المجلس مع صندوق تحيا مصر فى هذه المبادرة التى تأتى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجا وتلبية احتياجاتهم وتخفف العبء عن كاهل المواطنين بمناسبة شهر رمضان الكريم.