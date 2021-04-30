شخص يذبح حماته داخل مستشفى لرفضها عودة زوجته إلى منزله بالشرقية

القاهرة - سامية سيد - شهد مستشفى الزقازيق الجامعى، واقعة مؤسفة حيث ذبح عامل حماته بـ"سكين" انتقاما منها لرفضها عودة ابنتها إلى منزل الزوجية، حيث تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى الزقازيق الجامعى، بحضور عامل لقسم القلب والصدر لزيارة حماته المريضة وأنه قام بذبحها وفر هاربا.

توصلت التحريات الأولية التى أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث، أنه توجد خلافات بين المتهم وبين زوجته منذ فترة غادرت على إثرها منزل الزوجية، وأقامت مع أسرتها، وأنه توجه أكثر من مرة لإعادتها له دون جدوى، وأثناء ذلك علم بمرض حماته واحتجازها بقسم قلب وصدر مستشفى الحوادث، فقرر زيارتها فى محاولة جديدة منه لإعادة زوجته، إلا أنها رفضت، فاشتاط غضبا، وأخرج سكينا من طيات ملابسه وقام بذبحها وسط ذهول باقى المرضى الذين تعالت صرخاتهم واستغاثتهم، إلا أن القاتل تمكن من الفرار.

تم إخطار النيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، والذى قرر سرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب، وتكثيف التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة .