الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس لمدة 6 أيام، مشيرا إلى أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض من يوم الخميس المقبل.



وأشارت الهيئة، إلى أنه يسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا علي كافة الأنحاء، وجاءت الظواهر الجوية خلال الستة أيام المقبلة، كما يلي:

السبت 1 مايو:

نشاط للرياح علي القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد

الأحد 2 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء.

الاثنين 3 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

الثلاثاء 4 مايو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

الأربعاء 5 مايو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

الخميس 6 مايو

بدء انخفاض درجات الحرارة وطقس معتدلا نهارا، مع نشاط للرياح علي مناطق من جنوب سيناء علي متقطعة