خلال ساعات.. الصحة تستعد لافتتاح أكبر مركز للتطعيم بلقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تعكف وزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من تجهيزات مركز أرض المعارض بالقاهرة للبدء في افتتاحه كأكبر مركز لتلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بوزارة الصحة، لمصراوي، إنه جرى إعداد وتجهيز 75 عيادة بأرض المعارض لاستقبال المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، لافتة إلى أن الطاقة الاستيعابية للمركز الجديد تشمل تطعيم 10 آلاف مواطن يومياً.

وأوضحت المصادر أنه جرى انتداب العديد من أطباء من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية للعمل بمركز أرض المعارض، من تخصصات الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة، إلى جانب أطقم التمريض المدربة.

وشددت المصادر على أن عمل هذه الأطقم يبدأ غدًا السبت.

وأشارت إلى أن المركز الجديد يأتي ضمن استراتيجية وزارة الصحة للتوسع في مراكز التطعيمات على مستوى الجمهورية، وتجهيز مراكز كبرى قادرة على التعامل مع عدد كبير من المواطنين للإسراع في عملية التطعيم باللقاح.