أمر غير مسبوق.. المفتي يوجه الشكر للأوقاف لجهودها في عمارة المساجد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وجه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية الشكر، لوزارة الأوقاف على جهودها في عمارة المساجد، مؤكدًا أن ما تشهده المساجد من عمارة يعد أمرًا غير مسبوق.

جاء ذلك خلال افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بمحافظة البحيرة اليوم.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، الجمعة، افتتح مسجد عمر بن الخطاب بحي إفلاقه، مركز ومدينة دمنهور، بتكلفة 9.5 مليون جنيه، إضافة إلى خمسة مساجد أخرى بالمحافظة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، أن ذلك يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لافتتاح 13 مسجدًا جديدًا اليوم ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه بمحافظة البحيرة من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه 115 مسجدًا، منها 111 إحلالا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وترميمًا.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن إجمالي ما تم افتتاحه على مستوى الجمهورية 1395مسجدًا، منها 1300 بناء جديدا أو إحلالًا وتجديدًا أي بناء كاملا أيضا، و95 صيانة وترميمًا، ضمن خطة الوزارة لعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى.

وخلال اجتماع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بقيادات الدعوة بمحافظة البحيرة اليوم الجمعة 30/ 4/ 2021 م الموافق ١٨ رمضان ١٤٤٢هـ بديوان عام محافظة البحيرة بحضور اللواء هشام عبد الغني آمنة، شدد على أهمية الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بالمساجد.

من جانبه، وجه اللواء هشام آمنة، لوزير الأوقاف ولأئمة البحيرة وقيادات الدعوة بها على دورهم في نشر الفكر المستنير بالمحافظة، ومواجهة الفكر المتطرف بالحجة والبرهان ، وعلى دور وزارة الأوقاف في عمارة بيوت الله (عز وجل).