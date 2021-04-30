ذبحها في المطبخ قبل الإفطار.. لماذا قتل "صبري" زوجته "صابرين" بالهرم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحرياتُ إدارةِ البحثِ الجنائي بمديرية أمن الجيزة - ملابسات العثور على جثة سيدة بها جرح ذبحي بالرقبة بمنطقة منشأة البكاري بحي الهرم، مساء أمس الخميس.

جهود البحث والتحري التي قادها اللواء عاصم أبوالخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، توصلت إلى أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة؛ بسبب مشاجرة وقعت بينهما على مصروفات المنزل بالتزامن مع موعد وجبة الإفطار.

الزوج "صبري 36 سنة" نفى تورطه في وفاة زوجته الثلاثينية "كنت نايم جنب عيالي صحيت من النوم على صوت في المطبخ".

وأضاف الزوج أن زوجته فقدت وعيها إثر دخولها في غيبوبة مرض السكري الذي تعاني منه "الإزاز اتكسر على رقبتها لما وقعت" إلا أن تحريات المباحث كشفت المستور.

تلقى العميد محمد نبيل، مأمور قسم شرطة الهرم، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على قتيل داخل منزلها بمنطقة منشأة البكاري.

ووجه العميد طارق حمزة، رئيس قطاع الغرب، بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ بقيادة العقيد محمد الصغير، مفتش فرقة الهرم.

المعاينة الأولية للرائد أحمد عصام ومعاونيه الرائدين عبد الباقي أمين ومحمد سعودي، أثبتت أن الجثة لسيدة تدعى "صابرين" تبلغ من العمر ٣٣ سنة، بها جرح بالرقبة، لديها 4 أطفال، وعثر على بقايا زجاج بأرضية المطبخ بجوار جثة الزوجة.

وتحفظت القوات على الزوج؛ لمناقشته والوقوف على الملابسات الكاملة للواقعة مع فرض كردون أمني تزامنا مع وصول فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.