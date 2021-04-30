شكرا لقرائتكم خبر عن أزمات المنيا تعلن حالة الطوارئ بسبب الموجة الحارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غرف الأزمات بالوحدات المحلية داخل 9 مراكز في المنيا حالة الطوارئ، في أعقاب إعلان الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة، وتحسبا لوقوع حوادث طرق، أو حرائق .

كما أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة، ومرفق الإسعاف، والإدارة العامة للمرور، الطوارئ، تحسبا لوقوع حوادث نتيجة انفجار إطارات السيارات بالطرق السريعة .

فيما خلت الشوارع والميادين بالمدن والقرى، من المواطنين لمكوثهم في منازلهم خوفا من الإصابة بضربات الشمس. وعدم التعرض للعطش خلال صيام شهر رمضان .

شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي على اليقظة وعدم التراخي في المهام المكلف بها أعضاء الجهاز التنفيذي، والإبلاغ السريع عن أي حوادث بكل قرية ومركز .