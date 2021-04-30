شكرا لقرائتكم خبر عن «كاتالست للتطوير» تبدأ تسليم 5 مشروعات تجارية وإدارية بالقاهرة الجديدة باستثمارات 4.5 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تخطط شركة «كاتالست» للتطوير العقاري للانتهاء من تسليم 5 مشروعات إدارية وتجارية بالقاهرة الجديدة خلال العام الجارى لتكون بذلك أول وأكبر مطور للمشروعات التجارية الإدارية والطبية.

ونظمت الشركة حفل إفطار أمس لتكريم موظفيها والعاملين بها على أدائهم المميز خلال العام الماضي والمساهمة في تحقيق أداء ناجح للشركة وتحقيق مستهدفاتها رغم التحديات الناتجة عن أزمة كورونا.

وقال معتز عبدالشافي، رئيس مجلس إدارة شركة كاتالست للتطوير العقاري، كلمته بالحفل الذي شهد حضور قيادات الشركة وموظفيها وعدد من السادة الصحفيين والإعلاميين، إن الشركة اتبعت استراتيجية مرنة في التعامل مع أزمة كورونا للحفاظ على حركة التنفيذ والإنشاءات بمشروعاتها القائمة مع الحفاظ على سلامة موظفيها.

وأشار معتز عبدالشافى، إلى أنه تم ضخ حوالي ٣٢٥مليون جنيه على التنفيذ خلال عام ٢٠٢٠ كما تم تنفيذ جميع الأعمال طبقا للمواصفات العالمية والكود المصري.

وأن إجمالي محفظة مشروعات الشركة الإدارية والتجارية والطبية بمدينة القاهرة الجديدة تبلغ 5 مشروعات تجارية مالية باستثمارات تبلغ نحو 4.5 مليار جنيه، وهو ما يجعلها المطور الأول والأكبر للمشروعات التجارية والإدارية بالقاهرة الجديدة.

أما عن أبرز ملامح الخطط المستقبلية للشركة، كشف معتز عبدالشافي، رئيس مجلس إدارة شركة كاتالست للتطوير العقاري، عن خطة الشركة لطرح مشروع تجاري إداري جديد خلال الربع الأخير من 2021 بالإضافة لمشروعات جديدة قد يتم إطلاقها خلال 2022 وقد يصل حجم المشروعات الجديدة لأكثر من 3 مليارات جنيه.

وأضاف أنه تم الوصول بنسبة التنفيذ في مشروع «كايرو كابيتال سنتر CCC إلى 95%، وقد بدأت الشركة بتسليم الوحدات للعملاء للانتهاء من أعمال التشطيبات الخاصة بوحداتهم، على أن يتم تسليم المشروع نهائيا في يونيو المقبل.

وبالنسبة لمشروعي «نورث بلس» فقد تم الانتهاء من أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية بالكامل وأعمال شبكات الكهرباء والتكييف والحريق أيضا وجميع الخدمات للمشروع، وتم تسليم المشروع لشركة إدارة متخصصة وتم البدء في التشغيل التجريبي للمشروع، لافتا إلى أنه تم عمل شراكات ناجحة مع علامات تجارية مميزة بهذا المشروع.

وبالنسبة لمشروع «إليجنتري» فقد تم كذلك الانتهاء من أعمال التشطيبات الخارجية والداخلية بالكامل وأعمال شبكات الكهرباء والتكييف والحريق أيضا وجميع الخدمات، كما تم البدء في تسليم المشروع للعملاء، على أن يتم تشغيل الجزء الإداري والطبي بالمشروع في يونيو 2021،

أما مشروع «بيزنس بلس» فقد تم اكتمال جميع أعمال الخرسانات وتنفيذ 80% من التشطيب الخارجي والداخلي وأعمال التكييف والكهرباء والحريق، على أن يتم تسليمه بنهاية 2021.

وأوضح أنه من المقرر تسليم المرحلتين الأولى والثانية لمشروع «اوزون» أكبر مجمع طبي متكامل الخدمات بالقاهرة الجديدة بنهاية 2021.

وأعرب شريف عبدالشافي، المدير التنفيذي لشركة كاتالست عن سعادته عن موقف المشروعات والشراكات المميزة مع عملاء مميزين في جميع المشروعات، مؤكدا أن النجاح الأكبر الذي حققته كاتلست هو تضاعف استثمارات جميع العملاء، ومن المخطط استمرار هذه الزيادة اعتمادا على إدارة المشروعات بالتعاون مع شركات متخصصة.

ونوه أن أهم أهداف الشركة الالتزام التام بالمواصفات والجوده وتطوير مبان إدارية مميزة.

وأوضح أنه بالنسبة للخطة المستقبلية للشركة، فإنه من المخطط بعد الانتهاء تقريبا من تنفيذ 90% من المشروعات الحالية فإن الشركة تدخل في مرحلة تشغيل تلك المشروعات التأكد من إدارتها بالجودة المتميزة المتفق عليها.

وقالت فوقية العوضي، رئيس القطاع التجاري للشركة، إنه تم الوصول بنسبة المبيعات الإجمالية في مشروعات الشركة كاملة لنحو 86% من المساحة البيعية لجميع المشروعات، وهو ما يعكس جهدا قويا قام به فريق عمل الشركة وتميز المشروعات العقارية التي تقدمها شركة كاتالست للتطوير العقاري، بالإضافة إلى استمرار وجود طلب قوي على هذه المشروعات.

وأكدت أن شركة كاتالست للتطوير العقاري لها خبرة قوية في تطوير وتنفيذ وتسويق هذه المشروعات بما يجعلها المطور الأول المتخصص في المشروعات التجارية والإدارية بحجم محفظة متنوع في المشروعات، كما أن الشركة لديها خطة توسعية قوية لاستثمار قاعدة عملائها الحاليين والاستحواذ على عملاء جدد.

حفل إفطار لتكريم موظفي الشركة لنجاحهم في مواجهة أزمة كورونا والعمل الجماعي

حفل إفطار لتكريم موظفي الشركة لنجاحهم في مواجهة أزمة كورونا والعمل الجماعي

حفل إفطار لتكريم موظفي الشركة لنجاحهم في مواجهة أزمة كورونا والعمل الجماعي