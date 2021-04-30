شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يقود حملة لتطهير وتعقيم منطقة الزرايب بالبراجيل والمعتمدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، حملة مكبرة لتطهير وتعقيم منطقة الزرايب بقرية البراجيل بمركز ومدينة أوسيم ومنطقة الزرايب بقرية المعتمدية بمركز ومدينة كرداسة بعد رفع كافة مخلفات القمامة وروث الحيوانات لما تسببه من روائح كريهة وأضرار جسيمة تساعد على انتشار الفيروسات وذلك بناءا على توجيهات اللواء المحافظ بأتخاذ كافة الأجراءات الأحترازية لمكافحه فيروس كورونا المستجد.

ورافق نائب المحافظ أثناء متابعته للحملة المكبرة لمناطق الزرايب بقريتي البراجيل والمعتمدية بنطاق مدينتي أوسيم وكرداسة الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم ومسؤلي الطب البيطري بمدينتي أوسيم وكرداسة.