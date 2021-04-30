شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 237 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية؛ سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة، والبالغ عددها 47 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وأوضح محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتي اليوم بلغ 237289 طنا و913 كيلو قمح، لافتاً إلى أن توريد اليوم الجمعة من الأقماح بلغ 25762 طنا و196 كيلو قمح، مشيراً إلى أن اجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 408 آلاف و898 فدانا وأنه تم حصاد 142350 فدانا حتى الآن.

وناشد المحافظ المزارعين الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.