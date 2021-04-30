شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يقدم العزاء لحكومة وشعب الهند في ضحايا كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص العزاء إلى حكومة الهند في ضحايا أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

قال السيسي خلال تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: «بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم بخالص التعازي إلى حكومة الهند وشعبها الصديق في ضحايا جائحة كورونا، ونأمل في أن تتمكن من تجاوز هذه الفترة العصيبة في أسرع وقت ممكن».

أضاف في تغريدة أخرى: «متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للشعب الهندي الصديق، وأؤكد تضامن مصر الكامل مع الهند في جهودها لمواجهة هذه الظروف».