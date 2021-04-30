شكرا لقرائتكم خبر عن لجان مشتركة لمواجهة حالات التسمم الغذائي خلال أعياد شم النسيم في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن المديرية أنهت كافة استعدادها لاستقبال أعياد شم النسيم، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين مديرية الصحة والتموين ومباحث التموين لمراقبة الأغذية المعروضة بالأسواق، مضيفاً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية في مواجهة حالات التسمم الغذائي.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم تكثيف الرقابة على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها للتأكد من الاشتراطات والشهادات الصحية، وأخذ عينة من المنتج وإعدام التالف منه بعد التأكد من عدم صلاحيته للاستخدام الأدمي، وتكثيف الرقابة على أماكن تجمع الجمهور ومحلات بيع الأغذية بصفة عامة والباعة الجائلين بصفة خاصة والمشروبات الملونة.

وأشار «عبدالغني»، أنه تم إحكام الرقابة على أماكن عرض وبيع اللحوم والثلاجات للوقوف على مدى استيفاء الأماكن للاشتراطات الصحية وسحب عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها.