شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار جهود إزالة التعديات والإشغالات بأحياء الزهور والضواحي ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام حى الزهور بحملة مكبرة لإزالة الاشغالات وغلق وتشميع عدد من المحال المخالفة، وتشميع وحدة سكنية مستخدمة كسنتر دروس خصوصية، وقامت أيضا الحملة بالتحفظ ومصادرة معدات بموقع حفر مخالفة، كما تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى نفس السياق، قام حى الضواحى بقيادة اللواء أحمد قاسم بحملة مكبرة لازالة التعديات على أملاك الدولة بمحازاه قناة الاتصال، وقد تم ازالة التعديات على مساحة 10235 م2 من الأراضي أمام منطقة الحرفيين وبجوار الكوبرى الاماراتى بالضواحى وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بإزالة كافه الإشغالات والتعديات بجوار الكوبرى الاماراتى وبمحازاه قناة الاتصال وذلك لاستكمال أعمال التطوير الجاريه بالمنطقة وحول محيط الكوبرى وذلك لإعادة الشكل الحضارى للمنطقة ومواكبة التطوير الخاص بالمشروعات التنموية المستقبلية وعلى رأسها إنشاء المرحلة الثانية من قناه الاتصال، كما استهدفت الحملة أيضا إزالة التعديات والمبانى العشوائية وزرائب تربية الماشية وذلك في إطار التمهيد لبدء استكمال المرحلة الثانية من إنشاء الكورنيش الجديد الذي يقام على الشريط الساحلى للقناة، والذى يمتد من منطقة الإسراء وحتى الكوبرى الإماراتى.