شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: طوارئ في شم النسيم وغلق الحدائق والمتنزهات العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، على رؤساء المدن والاحياء بضرورة رفع درجة الاستعدادات القصوى، بالتنسيق بين كل من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، لاتخاذ كافة التدابير الوقائية استعداداُ لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع، فضلاً عن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأصدر الهجان تعليماته لرؤساء المدن والاحياء بغلق كافة الحدائق والمتنزهات العامة خرصا على سلامه وصحة المواطنين خلال اعياد الربيع.

وأكد محافظ القليوبية، في بيان صحفي الجمعة، على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن إرتداء المواطنين للكمامات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مناشداً جموع المواطنين بالالتزام بتنفيذ تلك القرارات حفاظا على الصحة العامة.