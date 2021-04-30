شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أرض زراعية بمساحة 175 مترًا بأرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت بأنه تم اليوم رصد مخالفة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية بناحية حوض الـ ٥٧ بقرية الرياينة، موضحا أن المخالفة عبارة عن قواعد خرسانية وبناء حوائط بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية على مساحة ١٧٥م٢، وتمت إزالة التعدي في المهد على كامل المسطح وإعادة الشيء لأصله.

وأضاف أنه تم التحفظ على الطوب والأسمنت وحديد التسليح وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم لعرضها على النيابة العامة.

وتمت أعمال الإزالة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت تحت إشراف مدير مرافق المركز ورئيس قرية الرياينة ومسؤولي التنظيم بالقرية.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم في مواجهة مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات في المهد.