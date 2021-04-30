شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. استمرار جهود توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الدولة المصرية نموذجاً فريداً في التعايش بين الأديان والوحدة الوطنية، حيث عملت على ترسيخ وإعلاء قيم التسامح والسلام وعدم التمييز بين المواطنين على أرضها بغض النظر عن ديانتهم أو معتقداتهم، وضمان المساواة بين الجميع في الحقوق والحريات والواجبات العامة، بما يكفل التماسك المجتمعي بين قطبي الشعب المصري من مسلمين ومسيحيين، ومواجهة مختلف المحاولات التي تستهدف النيل من وحدة المجتمع، في وقت تتواصل فيه الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في ملف تقنين أوضاع الكنائس بمختلف المحافظات.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على استمرار اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس في توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية.

وأوضح التقرير أنه تم تشكيل لجنة في يناير 2017 لإدارة ملف توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 6 وزراء، وممثلين عن الطائفة المعنية وعن جهات سيادية، حيث تولت البدء في تلقي طلبات التقنين، ودراستها والتثبت من توافر الشروط المحددة لذلك.

ووفقاً للتقرير تتمثل هذه الشروط في أن يكون الطلب مقدماً من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة للكنيسة أو المبنى، وأن يكون المبنى قائماً في تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016، مع ضرورة أن يكون المبنى سليماً من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس معتمد بنقابة المهندسين، فضلاً عن أن يكون المبنى ملتزماً بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة.

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وذكر التقرير أنه تم إصدار 19 قراراً من قبل اللجنة منذ مايو 2018 وحتى أبريل 2021، حيث تم إصدار 4 قرارات في عام 2018 بإجمالي 508 كنيسة ومبنى، بواقع 53 كنيسة ومبنى في مايو، و167 كنيسة ومبنى أخرى في مايو، و120 كنيسة ومبنى في أكتوبر، و168 كنيسة ومبنى في ديسمبر.

كما تم إصدار 8 قرارات تقنين في عام 2019، بإجمالي 814 كنيسة ومبنى، بواقع 119 كنيسة ومبنى في يناير، و156 كنيسة ومبنى في مارس، و111 كنيسة ومبنى في أبريل، و127 كنيسة ومبنى في يوليو، و88 كنيسة ومبنى في سبتمبر، و62 كنيسة ومبنى في أكتوبر، و64 كنيسة ومبنى في نوفمبر، و87 كنيسة ومبنى في ديسمبر.

وبالنسبة للقرارات الصادرة في عام 2020، أوضح التقرير أنه تم إصدار 6 قرارات بإجمالي 478 كنيسة ومبنى، بواقع 90 كنيسة ومبنى في يناير، و82 كنيسة ومبنى في فبراير، و74 كنيسة ومبنى في أبريل، و70 كنيسة ومبنى في مايو، و100 كنيسة ومبنى في أكتوبر، و62 كنيسة ومبنى في ديسمبر، أما بشأن القرارات الصادرة في عام 2021، فقد تم إصدار قرار واحد لتقنين أوضاع 82 كنيسة ومبنى في أبريل.

وأبرز التقرير التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم تقنين وتوفيق أوضاعها، والبالغ عددها 1882 كنيسة ومبنى، مقسمة ما بين 1077 كنيسة و805 مبنى، وذلك بواقع 316 كنيسة ومبنى في محافظة المنيا، و166 في الجيزة، و162 في الإسكندرية، و159 في سوهاج، و150 في القليوبية، و148 في القاهرة، و137 في أسيوط، و108 في الشرقية، و105 في البحيرة.

واستكمالاً لما سبق، تم توفيق أوضاع 92 كنيسة ومبنى في محافظة بني سويف، و53 في أسوان، و43 في الغربية، و38 في كل من محافظتي البحر الأحمر والدقهلية، و34 في المنوفية، و26 في الأقصر، و21 في قنا، و17 في كل من محافظتي السويس والإسماعيلية، و13 في مطروح، و11 في بورسعيد، و10 في الفيوم، و8 في كفر الشيخ، و6 في شمال سيناء، و2 في كل من محافظتي جنوب سيناء والوادي الجديد.