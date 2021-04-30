شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة القليوبية»: تكثيف الرقابة على محلات الأسماك قبل شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن المديرية أنهت كافة استعدادها لاستقبال عيد شم النسيم.

وقال وكيل الوزارة، في بيان صحفي الجمعة، إنه تم تكثيف الرقابة على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها للتأكد من الاشتراطات والشهادات الصحية، وأخذ عينة من المنتج وإعدام التالف منه بعد التأكد من عدم صلاحيته للاستخدام الآدمي، وكذا تم تكثيف الرقابة على أماكن تجمع الجمهور ومحلات بيع الأغذية بصفة عامة والباعة الجائلين بصفة خاصة والمشروبات الملونة، مضيفاً أنه تم إحكام الرقابة على أماكن عرض وبيع اللحوم والثلاجات للوقوف على مدى استيفاء الأماكن للاشتراطات الصحية وسحب عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها.

وأضاف أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين مديرية الصحة والتموين ومباحث التموين لمراقبة الأغذية المعروضة بالأسواق، لافتا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية في مواجهة حالات التسمم الغذائي، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بتكثيف الرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكافة المخالفات التموينية، وكذا تكثيف المرور على أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.