شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 18 محضر إشغال طريق في البياضية جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، بالتنسيق مع نقطة شرطة العديسات بحري، حملة موسعة لرفع الإشغالات وتسيير الحركة المرورية ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

واستهدفت الحملة شارع مستشفى العديسات، حيث تم رفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين وتحرير 18 محضر إشغال طريق، و7 محاضر عدم ارتداء كمامة وتم التصالح الفوري، وإعادة الطريق لوضعه الطبيعي بعد إزالة الإشغالات والباعة الجائلين.

شارك في الحملة رئيس نقطة شرطة العديسات بحري النقيب عادل عامر طوسن، ومحمد عبدالمعز رئيس الوحدة المحلية لقرية الطود غرب، ومحمد حسن رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري، ومسؤولو القسم الفني والإشغالات بقريتي الطود غرب والعديسات بحري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر، لتحقيق الانضباط العام ومتابعة التزام المحال والمقاهي والمطاعم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على الصحة العامة، وتحقيق السيولة المرورية بالطرق والشوارع.