شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الاتصالات: 50 ألف شكوى ضد شركات المحمول.. ومضاعفة الغرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات –التابع لجهاز تنظيم الاتصالات- تلقيه أكثر من 50 ألف شكوى ضد شركات المحمول خلال الربع الأول من عام 2021، وذلك ضمن تقريره لنتائج قياسات الربع الأول لعام 2021 (الفترة من يناير إلى مارس 2021).

1- مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقى شكاوى المستخدمينمضاعفة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقي شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات (155)، ليعمل طوال أيام الأسبوع بواقع 14 ساعة يوميًا، وذلك لضمان تلقي شكاوى الجودة على مدار اليوم والتي تتعدى الـ 50 ألف شكوى خلال الربع الواحد. 2. مضاعفة غرامات المشغلين الخاصة بانخفاض مؤشرات جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين عن المعايير المحددة لهاقام الجهاز بتعديل لائحة الجزاءات الخاصة بجودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين، وعلى آثرها قام بمضاعفة الغرامات المطبقة، وتم إخطار المشغلين على البدء في تنفيذ لائحة الجزاءات الجديدة في النصف الثاني من عام 2021. 3. وضع آلية جديدة لمراقبة زمن حل شكاوى المستخدمين الخاصة بجودة خدمات الاتصالاتقام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوضع آلية جديدة لقياس زمن حل شكاوى المستخدمين منذ وقت تقديمها لدى المشغل، مع تطبيق غرامات على الشكاوى التي تتعدى الحد الأقصى للوقت المحدد للحل طبقًا لنوع كل شكوى، وذلك بعد رصد زيادة عدد شكاوى المستخدمين من بطء حل شكواهم لدى مشغليهم، والبدء في تنفيذها في النصف الثاني من عام 2021. 4.تمكين المستخدم من الاستعلام عن أو الغاء الخدمات الترفيهية

أطلق الجهاز خدمة الكود المختصر المجانـي (*155#) للحد من ظاهرة اشراك المستخدمين في خدمات بدون علمهم او رغبتهم، وتمكن الخدمة الجديدة المستخدم من الاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة، في حالة عدم رغبته، لدى الأربع مشغلين (الخدمات الترفيهية)، كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغيرها،. وبلغ العدد الإجمالي لمرات استخدام الكود منذ إطلاق الخدمة في أول يناير 5.5 مليون استعلام/ الغاء.