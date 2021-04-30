شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تعيد طفلة لحياتها الطبيعية بعد بتر قدمها فى الجيزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما فقدت طفلة في الجيزة قدمها عقب الإصابة ببتر، فقدت الأمل في السير على قدمها مرة أخرى، لكن سرعان ما عادت البسمة لوجه الطفلة، بعدما تبنت الداخلية حالتها ووفرت لها طرف صناعي لتعود لممارسة حياتها بشكل طبيعي مثل باقي الأطفال في سنها.

وقدم والد الطفل الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية، الذي أعاد البسمة لوجه طفلته، وأعرب عن امتناته لجهاز الشرطة.

ووجهت الداخلية قوافل طبية لعلاج أطفال بدور أيتام، ووزعت مواد غذائية على البسطاء، في إطار دورها الإنساني لدعم البسطاء.

وتولي وزارة الداخلية إهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.