شكرا لقرائتكم خبر عن 10محاضر وتحريز 15 شيشه في حملة بمدينة دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قادت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق بكفرالشيخ، حملة على المطاعم والكافيهات، للتأكيد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا، تنفيذا للتعليمات الوارده بقرار رئيس الوزراء بخصوص مواجهة كورونا والالتزام بارتداء الكمامات للعاملين وجميع المترددين، بالإضافة إلى التعقيم والتطهير المستمر بها.

وتمكنت الحملة من تحرير 10 محاضر عدم ارتداء كمامة، ومصادرة 15 شيشة وغلق كافيتريا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وغلق المحلات والمطاعم غير الملتزمة بالاشتراطات للتأكد من ارتداء الكمامات الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس المدينة المحاسب السيد عبدالستار، والمحاسب أحمد سلطان وفريق العمل المعاون لهم.

كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، الحملات التفتيشية والصحية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية على المحلات والكافتيريات والمقاهي بالمدينة، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من المخالفين، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ولمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره.

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