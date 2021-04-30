شكرا لقرائتكم خبر عن «ضمان جودة التعليم» تعتمد كلية الطب بجامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، عن صدور قرار اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لكلية الطب بقنا جامعة جنوب الوادي كثاني كليات الجامعة التي تعتمد بعد كلية الزراعة والتي تم اعتمادها في 25 يونيو 2018م، وبعد اعتماد برنامج علم النفس بكلية الآداب بقنا بتاريخ 30 يوليو 2018م.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للدكتور على عبدالرحمن غويل عميد الكلية وكل اسرة الكلية على هذا الاعتماد الذى يعد انجاز كبير يضاف الى انجازات الجامعه وتمنى لهم الاستمرار فى العطاء والرقى.

وقدم الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة التهنئة لرئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وكلية الطب وقيادتها والفريق المتميز بوحدة ضمان الجودة والجهاز الإداري والطلاب بكلية الطب ولإدارات الجامعة المساندة وعلى رأسها الادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام على هذا الإنجاز الرائع الذي أعاد جامعة جنوب الوادي إلى المشهد الذي يليق بها وبأبنائها.